Canadá declara persona no grata al encargado de negocios de Venezuela

El régimen canadiense dice que el Gobierno Nacional "le roba" a la población "sus derechos fundamentales"

Últimas Noticias.– La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, rechazó la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de declarar como persona no grata al encargado de negocios de ese país en Venezuela y en consecuencia decidió aplicar reciprocidad y, por tanto, declarar persona no grata al embajador venezolano.

En días pasados la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, precisó que en el caso del funcionario canadiense, la medida obedece a “su permanente, insistente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela”.

El funcionario canadiense aseguró que no se mantendrán al margen mientras el Gobierno de Venezuela “le roba a su gente sus derechos fundamentales, y les niega el acceso a la asistencia humanitaria básica”.

“En respuesta a este movimiento del gobierno de Maduro, estoy anunciando que el Embajador venezolano en Canadá, -que ya había sido retirado por el gobierno venezolano- para protestar contra las sanciones canadienses contra los funcionarios venezolanos implicados en la corrupción y abusos graves contra los derechos humanos, ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al Encargado de Negocios venezolano persona non grata”.

Finalmente, Chrystia Freeland reconoció la presunta profesionalidad y dedicación de todo el personal de Canadá que trabaja en Venezuela. “Continuaremos trabajando con nuestros socios en la región, incluso a través del Grupo Lima, para ejercer presión y restaurar los derechos del pueblo venezolano”.

Statement by Minister of Foreign Affairs on expulsion of Canadian chargé d’affaires by Venezuelan government #Venezuela https://t.co/aoysCorrBw

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) December 25, 2017